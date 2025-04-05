Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Командир загону БпЛА кадирівців "Амур" ліквідований

Ліквідацію "Амура" вже підтвердив командир спецпідрозділу "Ахмат". Однак, коли саме загинув загарбник, Апті Алаудінов не уточнив.

З відкритих джерел відомо, що загін, який очолював "Амур", використовує у повномасштабній війні Росії проти України FPV-дрони, зокрема, на оптоволокні, дрони-камікадзе "Молнія-2" і розвідувальні Supercam.

Алаудінов неодноразово писав у телеграм-каналі, що група "Амура" діє в Курській області.

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