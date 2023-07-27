Об этом сообщил временный исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, на Северском направлении воины стойко удерживают оборону и отражают наступательные действия россиян.

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Нацгвардейцы остановили попытку прорыва оккупантов

Как рассказал Уршалович, во время одного из боев бойцы подразделений 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" имени Героя Украины Сергея Михальчука пресекли попытку прорыва противником наших позиций.

Потерпев неудачу во время штурма пехотными подразделениями, враг на помощь отправил 3 новейших танка Т-90М "Прорыв". Впрочем, лиманские леса им встали поперек, прорыв не удался и экипажи танков пополнили списки "хороших русских",

– отметил Уршалович.

Он подчеркнул, что эти танки взорвались на минах и нацгвардейцы сожгли их до основания с помощью противотанкового оружия.

Уршалович добавил, что на Северском направлении их воины под постоянным артиллерийским обстрелом и ударами армейской авиации устойчиво удерживают оборону и отражают наступательные действия россиян.

У россиян – огромные потери на войне

Отметим, что за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили еще 590 российских захватчиков. Так что в общем уже ликвидировано 244 270 оккупантов. Потери в технике: