Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Пилоты Президентской бригады уничтожили редкую северокорейскую РСЗО
Какова актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
- Личного состава – около 1 032 690 (+1 070) человек,
- танков – 1 1013 (+0),
- боевых бронированных машин – 22 980 (+1),
- артиллерийских систем – 30 194 (+31),
- РСЗО – 1437 (+0),
- средств ПВО – 1193 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 248 (+245),
- крылатых ракет – 3 459 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 54822 (+90),
- специальной техники – 3929 (+0).
Потери оккупантов на 12 июля / Фото Генштаб ВСУ
К слову, по данным разведки Британии, за 2025 год россияне потеряли более 230 тысяч военных. Со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ, британские аналитики сообщают, что среднесуточный уровень потерь России в июне 2025 года составил ориентировочно 1080 человек, а суммарно за месяц – около 32 тысяч.