Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

Личного состава – около 1 032 690 (+1 070) человек,

танков – 1 1013 (+0),

боевых бронированных машин – 22 980 (+1),

артиллерийских систем – 30 194 (+31),

РСЗО – 1437 (+0),

средств ПВО – 1193 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 248 (+245),

крылатых ракет – 3 459 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 54822 (+90),

специальной техники – 3929 (+0).

Потери оккупантов на 12 июля / Фото Генштаб ВСУ

К слову, по данным разведки Британии, за 2025 год россияне потеряли более 230 тысяч военных. Со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ, британские аналитики сообщают, что среднесуточный уровень потерь России в июне 2025 года составил ориентировочно 1080 человек, а суммарно за месяц – около 32 тысяч.