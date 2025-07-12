Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

Особового складу – близько 1 032 690 (+1 070) осіб,

танків – 1 1013 (+0),

бойових броньованих машин – 22 980 (+1),

артилерійських систем – 30 194 (+31),

РСЗВ – 1437 (+0),

засобів ППО – 1193 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45 248 (+245),

крилатих ракет – 3 459 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 54822 (+90),

спеціальної техніки – 3929 (+0).

Втрати окупантів на 12 липня / Фото Генштаб ЗСУ

До слова, за даними розвідки Британії, за 2025 рік росіяни втратили понад 230 тисяч військових. З посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ, британські аналітики повідомляють, що середньодобовий рівень втрат Росії у червні 2025 року становив орієнтовно 1080 осіб, а сумарно за місяць – близько 32 тисяч.