Type-75 - це північнокорейська копія китайської РСЗВ Type 63, яка, своєю чергою, є копією радянської системи БМ-14. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна та пресслужбу бригади.

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Що відомо про знищену північнокорейську РСЗВ

Північнокорейська екзотика не витримала реалій фронту. РСЗВ Type-75 вийшла на позицію, аби працювати - але першими відпрацювали пілоти Першої Президентської бригади "Буревій". Удар швидкий, результат – очікуваний: ще одна "рідкість" знищена на Купʼянському напрямку. Тримаємо темп!,

– йдеться в повідомленні бригади.

Сама система Type-75 є варіацією китайської РСЗВ Type 63, яка своєю чергою є копією радянської БМ-14. Вона була розроблена ще у 1960-х роках. Система має дальність стрільби від 9 до 11 кілометрів і призначена переважно для підтримки піхотних підрозділів.

Боєприпаси до цієї установки вперше були помічені у квітні 2025 року після удару по 51-му арсеналу ГРАУ поблизу Кіржача в Московській області. Тоді на опублікованих кадрах було видно велику кількість уламків і нерозірваних ракет цього типу. У червні зразки Type-75 уже помічали під час навчань на російських полігонах.