Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 670 тысяч бойцов. В частности, за минувшие сутки ликвидировали 1530 оккупантов.

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Обновленная статистика потерь врага

Важно понимать, что количество может быть неточным, ведь в районах, где идут активные боевые действия, трудно посчитать потери вражеской армии.

Потери России на 18 октября:

Личного состава – примерно 675 800 (+1530),

танков – 9 27 (+13),

боевых бронированных машин – 18 053 (+51),

артиллерийских систем – 19 533 (+43),

РСЗО – 1 232 (+1),

средств ПВО – 978 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 17 152 (+48),

крылатых ракет – 2 620 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 26 908 (+93),

специальной техники – 3 448 (+2).



Потери россиян на 18 октября 2024 года / Генштаб ВСУ