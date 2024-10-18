Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 670 тысяч бойцов. В частности, за минувшие сутки ликвидировали 1530 оккупантов.
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Обновленная статистика потерь врага
Важно понимать, что количество может быть неточным, ведь в районах, где идут активные боевые действия, трудно посчитать потери вражеской армии.
Потери России на 18 октября:
- Личного состава – примерно 675 800 (+1530),
- танков – 9 27 (+13),
- боевых бронированных машин – 18 053 (+51),
- артиллерийских систем – 19 533 (+43),
- РСЗО – 1 232 (+1),
- средств ПВО – 978 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 17 152 (+48),
- крылатых ракет – 2 620 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 908 (+93),
- специальной техники – 3 448 (+2).
Потери россиян на 18 октября 2024 года / Генштаб ВСУ