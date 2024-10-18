Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 670 тисяч бійців. Зокрема, за минулу добу ліквідували 1530 окупантів.

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Оновлена статистика втрат ворога

Важливо розуміти, що кількість може бути неточною, адже у районах, де йдуть активні бойові дії, важко порахувати втрати ворожої армії.

Втрати Росії на 18 жовтня:

  • Особового складу – приблизно 675 800 (+1530),
  • танків – 9 27 (+13),
  • бойових броньованих машин – 18 053 (+51),
  • артилерійських систем – 19 533 (+43),
  • РСЗВ – 1 232 (+1),
  • засобів ППО – 978 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 152 (+48),
  • крилатих ракет – 2 620 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 908 (+93),
  • спеціальної техніки – 3 448 (+2).

втрати ворога 18 жовтня
Втрати росіян на 18 жовтня 2024 року / Генштаб ЗСУ