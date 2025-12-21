Ликвидировано более 1000 захватчиков: потери врага на 21 декабря

За последние сутки Россия снова понесла значительные потери в Украине. В Генштабе обнародовали свежую статистику.

За сутки было ликвидировано 1130 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Какие потери понесла Россия по состоянию на 21 декабря? С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла: личного состава – около 1 196 740 (+1130) человек;

танков – 11 435 (+2);

боевых бронированных машин – 23 770 (+1);

артиллерийских систем – 35 298 (+11);

РСЗО – 1 575 (+0);

средств ПВО – 1263 (+0);

самолетов – 432 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 92 604 (+116);

крылатых ракет – 4073 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 70 789 (+68);

специальной техники – 4029 (+1).

Потери России на 21 декабря / Инфографика Генштаба СБУ вбила дронами по аэродрому Бельбек СБУ ударила беспилотниками по аэродрому Бельбек в Крыму.

Было поражено МиГ-31 и ПВО на сотни миллионов долларов. Это системы "Небо СВУ", С-400 "Триумф" и "Панцирь-С2".