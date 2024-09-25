Также российская армия потеряла 74 артсистемы и 15 танков. Об этом утром 25 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 25 сентября

Общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 25 сентября 2024 года ориентировочно составили:

личного состава – около 646 400 (+1250) человек,

танков – 8 815 (+15) ед,

боевых бронированных машин – 17 304 (+12) ед,

артиллерийских систем – 18 549 (+74) ед,

РСЗО – 1 199 (+1) ед,

средств ПВО – 952 (+0) ед 952 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 15 879 (+115) ед,

крылатых ракет – 2 595 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 25 248 (+73) ед,

специальной техники – 3 168 (+13) ед.

Потери врага по состоянию на 25 сентября / Инфографика Генштаба