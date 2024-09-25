Також російська армія втратила 74 артсистеми та 15 танків. Про це вранці 25 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіян заманюють переселятися до Маріуполя: скільки платить за це Кремль

Втрати Росії станом на 25 вересня

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу – близько 646 400 (+1250) осіб,

танків – 8 815 (+15) од,

бойових броньованих машин – 17 304 (+12) од,

артилерійських систем – 18 549 (+74) од,

РСЗВ – 1 199 (+1) од,

засобів ППО – 952 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 879 (+115) од,

крилатих ракет – 2 595 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 248 (+73) од,

спеціальної техніки – 3 168 (+13) од.

Втрати ворога станом на 25 вересня / Інфографіка Генштабу