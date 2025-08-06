По состоянию на утро 6 августа потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 059 270 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 6 августа 2025 года

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 059 270 (+1010);

танков – 11 072 (+2);

боевых бронированных машин – 23 091;

артиллерийских систем – 31 133 (+52);

РСЗО – 1 455 (+3);

средств ПВО – 1 203 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 767 (+147);

крылатых ракет – 3 555 (+2);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 57 375 (+138);

специальной техники – 3 936 (+1).



Потери россиян на 6 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ранее Александр Сырский сообщил, что потери россиян с начала 2025 года составили 267 460 военных. Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за их мужество, стойкость и приближение победы Украины.