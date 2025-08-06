Станом на ранок 6 серпня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 059 270 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 6 серпня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 059 270 (+1010);
- танків – 11 072 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 091;
- артилерійських систем – 31 133 (+52);
- РСЗВ – 1 455 (+3);
- засобів ППО – 1 203 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147);
- крилатих ракет – 3 555 (+2);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 375 (+138);
- спеціальної техніки – 3 936 (+1).
Втрати росіян на 6 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, раніше Олександр Сирський повідомив, що втрати росіян з початку 2025 року склали 267 460 військових. Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям за їхню мужність, стійкість і наближення перемоги України.