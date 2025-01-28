Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Разведчики продемонстрировали успехи в уничтожении техники и личного состава врага на фронте.

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Уничтожение захватчиков и техники

В своем очередном отчете они показали результаты огневой работы за прошедшую неделю, во время которого было уничтожено 16 инженерно-фортификационных сооружений россиян и еще 68 было повреждено. Кроме того, разведчики ГУР поразили 15 единиц вражеского транспорта, уничтожили два беспилотника тактического уровня и повредили две антенны связи для БпЛА.

Работа спецназовцев ГУР: смотреть видео

Особенно удачно бойцы ГУР работали по российским средствам РЭБ/РЭР/РЛС, выведя из строя пять единиц вражеской техники. Это, по словам разведчиков, существенно усложняет контроль оккупантов над ситуацией на фронте.

По потерям среди личного состава противника, во время боевых действий было подтверждено ликвидацию 33 захватчиков, среди которых есть как безвозвратные, так и санитарные потери. Это очередной шаг в борьбе за восстановление территориальной целостности Украины.