Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование аналитиков из группы Oryx. Такие потери удалось задокументировать команде с февраля 2022 года.

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Танки России горят тысячами

В отчет Oryx входят уничтоженные, брошенные и захваченные танки российской армии. В случаях, когда технику сначала захватывали, а потом она была уничтожена, ее учитывают только один раз, как потерю страны-оператора, то есть России. Если происхождение танка невозможно установить точно, его не добавляют в список.

В то же время в ВСУ заявляют о еще больших масштабах: по состоянию на 29 мая россияне потеряли более 10 800 танков и более 22 600 других бронированных машин.

В общем, по подсчетам Oryx, Вооруженные Силы Украины уничтожили более 22 тысяч единиц российской техники: танки, БМП, артиллерию, авиацию и тому подобное.

До полномасштабного вторжения, в период с 2014 до 2021 года, российские войска уже потеряли не менее 50 танков, в частности современные в то время Т-72Б3, которые впервые применяли на Донбассе.

Последний задокументированный случай – захват танка Т-72Б3 морскими пехотинцами Украины на Кураховском направлении в ноябре 2024 года.