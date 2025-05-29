Про це розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження аналітиків з групи Oryx. Такі втрати вдалося задокументувати команді з лютого 2022 року.

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Танки Росії горять тисячами

У звіт Oryx входять знищені, покинуті та захоплені танки російської армії. У випадках, коли техніку спершу захоплювали, а потім вона була знищена, її враховують лише один раз, як втрату країни-оператора, тобто Росії. Якщо походження танка неможливо встановити достеменно, його не додають до списку.

Водночас у ЗСУ заявляють про ще більші масштаби: станом на 29 травня росіяни втратили понад 10 800 танків та понад 22 600 інших броньованих машин.

Загалом, за підрахунками Oryx, Збройні Сили України знищили понад 22 тисячі одиниць російської техніки: танки, БМП, артилерію, авіацію тощо.

До повномасштабного вторгнення, у період з 2014 до 2021 року, російські війська вже втратили щонайменше 50 танків, зокрема сучасні на той час Т-72Б3, які вперше застосовували на Донбасі.

Останній задокументований випадок – захоплення танка Т-72Б3 морськими піхотинцями України на Курахівському напрямку у листопаді 2024 року.