Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины. С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года противовоздушная оборона Украины продолжала отражать массированные атаки противника.
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Украинская авиация держит удар
За этот период Воздушные Силы сбили:
- 9 ракет различных типов;
- 370 ударных беспилотников типа "Shahed";
- 40 беспилотников других типов.
Тактическая авиация за неделю выполнила 50 боевых вылетов для истребительного прикрытия и авиаподдержки группировок войск. В результате этих операций уничтожено 49 воздушных целей и нанесено 30 авиаударов по позициям врага.
Сбито 419 целей за неделю: смотреть видео
В частности, украинские пилоты попали по пунктам управления, полевых складах боеприпасов, логистических объектах, скоплениях техники и живой силы оккупантов. Благодаря этому удается значительно ослабить боевые возможности противника.
К слову, украинские Воздушные силы получат три истребителя Mirage 2000–5F от Франции, которые были модифицированы для запуска крылатых ракет и управляемых авиационных бомб.
В целом Украина получит около десяти таких самолетов.