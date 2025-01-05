Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗС України. З 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року протиповітряна оборона України продовжувала відбивати масовані атаки противника.

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Українська авіація тримає удар

За цей період Повітряні Сили збили:

9 ракет різних типів;

ракет різних типів; 370 ударних безпілотників типу "Shahed";

ударних безпілотників типу "Shahed"; 40 безпілотників інших типів.

Тактична авіація за тиждень виконала 50 бойових вильотів для винищувального прикриття та авіапідтримки угруповань військ. У результаті цих операцій знищено 49 повітряних цілей та завдано 30 авіаударів по позиціях ворога.

419 збитих цілей за тиждень: дивитися відео

Зокрема, українські пілоти влучили по пунктах управління, польових складах боєприпасів, логістичних об’єктах, скупченнях техніки та живої сили окупантів. Завдяки цьому вдається значно послабити бойові можливості противника.

До слова, українські Повітряні сили отримають три винищувачі Mirage 2000–5F від Франції, які були модифіковані для запуску крилатих ракет і керованих авіаційних бомб.

Загалом Україна отримає близько десяти таких літаків.