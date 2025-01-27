Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". На Краматорском направлении защитники сорвали штурм оккупантов на мотоциклах.

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Атака на кроссбайках: скорость не помогла

Враг привлек к штурму группу из четырех кроссовых мотоциклов, рассчитывая на их маневренность и скорость. Россияне пытались обойти украинские позиции и атаковать с неожиданного направления, однако украинские операторы дронов вовремя обнаружили угрозу и скоординировали артиллерийский огонь.

Российская мотоциклетная атака провалилась: смотреть видео

По группе мотоциклистов сначала отработала артиллерия, а для окончательной ликвидации было использовано FPV-дроны. Точные удары уничтожили одного штурмовика, что заставило остальных мотоциклистов остановиться и искать укрытие.

Подкрепление врага тоже не спасло

Россияне попытались усилить атаку, отправив еще одну мотоциклетную группу и танк. Однако украинские военные обнаружили и уничтожили эти подкрепления.

Украинские защитники продолжают удерживать свои позиции и уничтожать врага, который пытается использовать любые средства для прорыва.