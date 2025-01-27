Про це розповідає 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". На Краматорському напрямку захисники зірвали штурм окупантів на мотоциклах.
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Атака на кросбайках: швидкість не допомогла
Ворог залучив до штурму групу із чотирьох кросових мотоциклів, розраховуючи на їхню маневровість і швидкість. Росіяни намагалися обійти українські позиції та атакувати з неочікуваного напрямку, проте українські оператори дронів вчасно виявили загрозу та скоординували артилерійський вогонь.
Російська мотоциклетна атака провалилася: дивитися відео
По групі мотоциклістів спершу відпрацювала артилерія, а для остаточної ліквідації було використано FPV-дрони. Влучні удари знищили одного штурмовика, що змусило решту мотоциклістів зупинитися й шукати укриття.
Підкріплення ворога теж не врятувало
Росіяни спробували підсилити атаку, відправивши ще одну мотоциклетну групу та танк. Однак українські військові виявили і знищили ці підкріплення.
Українські захисники продовжують утримувати свої позиції та знищувати ворога, який намагається використовувати будь-які засоби для прориву.