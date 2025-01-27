Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.

До теми Окупанти використовують труби каналу, це їм допомагає, – ОСУВ "Хортиця" про Часів Яр

Росіяни підірвали труби каналу

Запорожець повідомив, що неподалік Часового Яру на Донеччині окупанти підірвали труби каналу Сіверський Донець – Донбас у кількох місцях. Ворог це зробив, аби мати змогу проїжджати до міста бронетехнікою.

В ОТУ "Луганськ" додали, що протягом минулого тижня ворог посилив тиск на Краматорському напрямку й збільшив кількість атак поблизу міста Часів Яр.

Ворог активніше почав застосовувати техніку, а саме бойові броньовані машини, разом із десантом. В декількох місцях каналу Сіверський Донець – Донбас він підірвав труби каналу з метою створення проходів для застосування техніки та подальших штурмових дій. Можливо, навіть мотоциклів, для логістики та наступальних дій. Таким чином, намагається розширити лінію бойового зіткнення саме на напрямку Часового Яру,

– пояснив Запорожець.

Крім того, ворог посилив обстріли на Краматорському напрямку. Протягом минулого тижня ворог завдав 244 удари поблизу Часового Яру. Крім того, на Краматорському напрямку російська армія почала застосовувати російські підрозділи "Ахмат" та "Русіч", які раніше не діяли на цій ділянці фронту.

"В перехопленнях ми чуємо, що противник застосовує більш-менш військову термінологію. Це говорить про те, що противник навчений до штурмових дій і розуміється на застосуванні штурмових підрозділів", – додали в ОТУ "Луганськ".

Загалом, ворог також збільшив кількість піхотинців, які залучені до атак. Окупанти, як і раніше, атакують малими штурмовими групами, однак минулого тижня загарбники почали залучати підрозділи.