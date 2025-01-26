Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Росіяни використовують труби в районі каналу

Майор зазначив, що в Часовому Яру тривають постійні міські бої.

Вороги використовують труби в районі каналу (Сіверський Донець – Донбас – 24 Канал) для того, щоб переміщуватися та ховатися. У цьому плані вони досить винахідливі. І це їм частково допомагає уникати FPV-дронів,

– зазначив Віктор Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" зауважив, що міські бої ідуть вже дуже довго. Вважає, що будуть точитися й далі.

"Це місце, де тяжко обом сторонам і де якесь просування, відкати йдуть постійно з обох боків", – наголосив військовий.

Зауважимо, вранці 26 січня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Краматорському напрямку окупанти 33 рази атакували у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора.