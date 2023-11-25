Только за последние сутки враги потеряли на фронте 860 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 323 760 солдат.

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Какие потери врага в технике

танков – 5502 (+6);

боевых бронированных машин – 10 263 (+7);

артиллерийских систем – 7851 (+18);

РСЗО – 905 (+1);

средств ПВО – 596 (+1);

самолетов – 323 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8);

крылатых ракет – 1565 (+1);

кораблей /катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 259 (+29);

специальной техники – 1112 (+4).



Потери врага 25 ноября 2023 года

У россиян прилетело по воинской части в Крыму

В Джанкое, что во временно оккупированном Крыму, у россиян ночью против 24 ноября раздались взрывы. Ни украинская, ни враждебная сторона не говорила о последствиях. В телеграм-каналах насчитали не менее 7 взрывов.

Правда, враги заявили о якобы "атаке неизвестными беспилотниками". По данным оккупантов, они якобы "ликвидировали" 13 беспилотников над Крымом.

Уже днем 24 ноября партизаны сообщили о том, что атака по городу Джанкой была достаточно результативной. В частности, удар был по российской воинской части. Удалось поразить:

российскую противовоздушную оборону;

радиолокационное оборудование.

Кроме того, на "концерт Кобзона" отправился вражеский личный состав. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что после взрыва на пункте пропуска образовались огромные очереди. Оккупанты перекрывали сообщение через пункт пропуска "Чонгар" между временно оккупированной территорией Херсонской области и Крымом.

Поэтому полностью пункт пропуска не работает, и враг точно понес там (в Джанкое – 24 Канал) сверхбольшие потери,

– заверил Федоров.