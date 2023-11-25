Тільки за останню добу вороги втратили на фронті 860 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 323 760 солдатів.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 5502 (+6);

бойових броньованих машин – 10263 (+7);

артилерійських систем – 7851 (+18);

РСЗВ – 905 (+1);

засоби ППО – 596 (+1);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8);

крилаті ракети – 1565 (+1);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29);

спеціальна техніка – 1112 (+4).



Втрати ворога 25 листопада 2023 року