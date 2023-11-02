С 24 февраля 2022 года враг потерял в Украине более 300 тысяч солдат. Это ориентировочно 19 армий НАТО.

Смотрите также Россияне панически ищут снаряды и уже не могут вести длительную войну высокой интенсивности, – ГУР

Потери врага на фронте

личного состава – около 302 420 (+930);

танков – 5241 (+18);

боевых бронированных машин – 9877 (+43);

артиллерийских систем – 7292 (+42);

РСЗО – 850 (+4);

средств ПВО – 566 (+3);

самолетов – 322 (+1);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5488 (+20);

крылатых ракет – 1549 (+2);

кораблей/катеров – 20 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9658 (+34);

специальной техники – 1032 (+13).



Потери врага 2 ноября 2023 года

Последние новости о потерях врага