З 24 лютого 2022 року ворог втратив в Україні понад 300 тисяч солдатів. Це орієнтовно 19 армій НАТО.

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Втрати ворога на фронті

  • особового складу – близько 302 420 (+930);
  • танків – 5241 (+18);
  • бойових броньованих машин – 9877 (+43);
  • артилерійських систем – 7292 (+42);
  • РСЗВ – 850 (+4);
  • засоби ППО – 566 (+3);
  • літаків – 322 (+1);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20);
  • крилаті ракети – 1549 (+2);
  • кораблі /катери – 20 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9658 (+34);
  • спеціальна техніка – 1032 (+13).


Втрати ворога 2 листопада 2023 року

Останні новини про втрати ворога

  • Українські військові атакували ворога на Запорізькому напрямку. Зокрема, там наші бійці розбили батальйон окупантів з Чувашії. Загинули щонайменше 120 окупантів, знищено 10 ворожих машин. Окрім того, на "концерт Кобзона" пішов командир батальйону "Атал" Владислав Матузас.
  • Українська розвідка розповіла, що вороги панічно шукають снаряди та вже не можуть вести тривалу війну високої інтенсивності. Зокрема, представник нашої розвідки Андрій Черняк повідомив, що військова допомога з-за кордону не допоможе росіянам переламати хід бойових дій.
  • Водночас льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів, що третя хвиля на Авдіївку стане розгромною для росіян.