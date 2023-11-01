Точних даних про ліквідованих наразі немає. Водночас росЗМІ повідомляють, що на концерт до Кобзона вирушили 120 окупантів. Окрім того, знищили 10 ворожих автомобілів.

Зверніть увагу Росіяни панічно шукають снаряди і вже не можуть вести тривалу війну високої інтенсивності, – ГУР

Повідомляють, що по окупантах прилетіло 29 жовтня. Раніше стало відомо, що на концерт до Кобзона загарбників відправив HIMARS. У мережі опублікували кадри того, що залишилося від окупантів. Переглянути їх можна тут.

Російські пропагандисти бідкаються, що "Атал" – практично все.

Втрати ворога – останні новини

Росія в Україні зазнає колосальних втрат. Щодня ліквідувати вдається сотні окупантів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 1 листопада знищили 301 490 російських окупантів. Окрім того, мінуснули чимало ворожої зброї та техніки. Повідомляють, що знищити вдалося майже 10 тисяч бойових броньованих машин. Тіла окупантів валяються всюди. Морги ворога – переповнені.

Приблизно 4 тисячі окупантів "задвохсотили" під час боїв за Авдіївку.

Російським окупантам доведеться відповісти за все скоєне.