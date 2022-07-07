По его словам, очень много ступивших на ту землю россиян сейчас "отдыхают в другом мире".

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При этом многие оккупанты находятся в госпиталях на оккупированных территориях Донбасса.

Очень многие из них (россиян – 24 канал) отдыхают, скажем так, в другом мире. Очень многие из них сегодня "отдыхают" в госпиталях, которые находятся на территории Российской Федерации, на территории части Луганской и Донецкой областей. Такой отдых,

– сказал Данилов.

На самом деле ситуация сложная

Алексей Данилов подчеркнул, что война продолжается, и она будет продолжаться еще определенный промежуток времени. Она не будет короткой, поскольку враг не снимает своих задач. Он подчеркнул, что Путин не планирует ограничиваться только теми территориями, на которых сейчас идут боевые действия.

Задача проста – это полное уничтожение нашего государства. Других задач у Путина нет. Если кто-то считает, что это будет ограничиваться территорией Луганской области, Донецкой области, частью юга нашей страны – это все заблуждение, таких планов у них нет. У них план один: уничтожение полное нашего государства, нашей государственности, высшего военно-политического руководства нашей страны и всех украинцев, заботящихся о независимости нашей страны. Такая задача,

– напомнил секретарь СНБО.

Уход ВСУ из Лисичанска: главное

3 июля ВСУ вынужденно отошли из Лисичанска. Враг просто стирал все вокруг своей артиллерией и забросал линию фронта "пушечным мясом". Пока что силы россиян в технике и живой силе преобладают, воинам пришлось отойти, чтобы сохранить свои жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что мы все вернем. Однако самое главное пока сохранить жизнь воинов.

Во время боев за город погибли многие наши воины, однако уход украинских защитников и защитниц удался без потерь. Россияне понесли гораздо больше потерь во время штурма Лисичанска – там тысячи убитых и раненых.

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