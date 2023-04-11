Ведомство пришло в российские тюрьмы 1 февраля, когда оттуда окончательно (пока) изгнали Евгения Пригожина. Об этом 24 Каналу рассказала правозащитница, директор фонда "Сидящая русь" Ольга Романова.

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Темпы вербовки увеличились

По словам правозащитницы, туда также зашли несколько частных военных компаний – "Патриот", которая связана непосредственно с Сергеем Шойгу, "Редут", что связана с Олегом Дерипаской. В тюрьмах Свердловской области вербуют наемников в специальный батальон "Урал", поставляемый олигархом Игорем Алтушкиным.

Минобороны очень не любит ездить "на зоны" – это далеко и неприятно. Если у Пригожина был кураж, ему это нравилось, то у министерства обороны и чиновников нет. Они все это передоверили сотрудникам тюрем, федеральной службе исполнения наказаний,

– отметила правозащитница.

Как подчеркнула Романова, в последнее время темпы вербовки действительно увеличились. Одна из областей, возглавляющая лидерство – Свердловская. Там 46 тюрем – это самая большая концентрация мест лишения свободы в России.

Это было неизбежно, потому что получалось так, что мобилизованные по воле не имеют полугодового контракта. У них хуже амуниция, вооружение и т.д. Более того, за полгода их никто не отпускает.

Конечно, недовольство приближалось. Потому минобороны быстро переписали контракты на полтора года. Надо сказать, что заключенных это не смущает,

– говорит директор фонда "Сидящая русь".

У отпущенных зеков подписаны контракты, но с ППК "Вагнер". Компания Пригожина перестала интересоваться ими. Почему так произошло – загадка.

"Отпущенные Пригожиным должны были снова уйти на фронт в 20-х числах февраля, но они не ушли. Было много сообщений о том, что Пригожин собирается вернуться после февраля вернуться "на зоны". Пока мы его там не видим", – утверждает Романова.

Что будет дальше с этими контрактами – неизвестно. То ли их кто-то перехватит, то ли оставят в покое.

Романова о вербовке зэков и отношении к вагнеровцам в России: смотрите видео

Как относятся к выжившим и вернувшимся

Романова отметила, что выживают 5 000 человек из 50 000 завербованных – то есть 10%. "По всем оценкам – и украинским оценкам, и нашим – потери примерно составляют 90%", – констатировала правозащитница.

Неудивительно, что выжившие и вернувшиеся с фронта субъекты представляют большую опасность. Есть немало случаев, когда они устраивают дебоши и не только. Так, недавно сеть всколыхнула новость о том, что вагнеровец в отпуске успел совершить очередное преступление – он убил женщину.

Это большая проблема, потому что бояться их нельзя. Это ведь герои! Есть поправка в законе о дискредитации русской армии, куда вошли добровольцы – то есть вагнеровцы. Ими можно только восхищаться,

– говорит Ольга Романова.

Многие уже повторили преступления, однако их очень сложно обвинить. Сразу же выходят родственники и адвокаты: "Вы оговариваете героя СВО!" Так что прокуратура пока обходит это.

Также есть погибшие сразу после возвращения из войны. Недавно в Ярославской области контрактник умер от передозировки наркотиков. "Он успел подарить отцу морскую свинку. И все", – сказала Ольга Романова.

Последние потери врага