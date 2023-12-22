Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 666 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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В Сумской области сбили "Шахед"
Защитники украинского неба сбили "Шахед" над Сумщиной.
Оккупанты запустили по Украине "Шахеды"
Россияне атакуют Украину "Шахедами" по разным направлениям: с севера через Сумщину, из оккупированной Херсонщины и акватории Черного моря.
Тревогу объявили для:
- Одесщины
- Николаевщины
- Херсонщины
- Днепропетровщины
- Кировоградщины
- Сумщины
- Винницкой области
- Киевщины
Глава Нацполиции Иван Выговский назначил служебное расследование в отношении главы полиции Киевщины Анатолия Щадила, который, по информации журналистов, имеет под Киевом имение с собственным выходом к воде.
Кредиторы из группы стран G7 согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года, – Минфин.
Администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками по использованию российских активов для помощи Украине. В общей сложности речь идет о более чем 300 миллиардах долларов. Об этом пишет The New York Times.
Журналисты отмечают, что Белый дом якобы давит на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы они разработали стратегию ко второй годовщине полномасштабного вторжения.
Польша передала Украине 5 тысяч систем Starlik
Правительство Польши передало Украине еще 5 тысяч "старлинков" для обеспечения связи на прифронтовых территориях и для предприятий критической инфраструктуры.
ГУР фиксирует ослабление российской "оборонки", - Зеленский
Президент Украины в вечернем обращении рассказал, что заслушал отдельный доклад ГУР. Украинские разведчики доложили о признаках ослабления российского ОПК.
Зеленский подчеркнул, что Силы обороны и дальше будут работать над снижением военного потенциала врага.
Россияне ударили ракетами по Запорожью
К вечеру оккупанты выпустили по Запорожью ракеты. В ОВА заявили, что враг попал по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших пока не поступала.
70 процентов россиян выступают против мобилизации
По оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия вынуждена призывать в оккупационную армию 1000-1200 человек каждый день, чтобы восполнять потери на фронте.
В то же время, уровень недовольства российского населения принудительной мобилизацией вырос почти до 70 процентов.
Во временно оккупированной Макеевке – "хлопок".
В ГУР рассказали, как изменит ситуацию на фронте боевые действия в Крыму
В украинской разведке объяснили важность переноса боевых действий в Крым. Во-первых, Крым — это транзитная зона для снабжения всего вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в наши южные регионы, Херсонскую, Запорожскую области.
Во-вторых, базирование Черноморского флота.
Хотя мы его, по сути, изолировали и он действует только в восточной части Черного моря, он остается мощным, есть угроза ракетных ударов и проведение патрулирования.
– подчеркнул представитель ГУР Скибицкий.
Орбан согласился встретиться с Зеленским
Орбан принял приглашение Зеленского по поводу двусторонней встречи, пишет Sky News.
Я сказал Зеленскому, что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем (вести переговоры – 24 Канал)?
– сказал глава венгерского правительства.
Зеленский принял Посла Японии в Украине
Президент встретился с послом Японии в Украине Мацуду Кунинори, чтобы лично поблагодарить его страну за лидерскую роль во время председательства в G7.
Украина ценит поддержку японского народа и правительства Фумио Кишиды, разностороннюю безопасность и макрофинансовую помощь. Мы рады иметь такого мощного союзника бок о бок с нами,
– говорится в сообщении главы государства.
Президент Финляндии одобрил предоставление Украине 21-го пакета военной помощи на 106 миллионов евро.
Финская сторона не стала сообщать подробности ни содержанию пакета, ни срокам его отправки в Украину.
Россияне ударили авиабомбами по шахтам Торецкая в Донецкой области:
Оккупанты выпустили авиабомбы по шахтам Торецкая в Донецкой области.
Две бомбы попали по территории одной из шахт Торецкого. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка, они уже подняты на поверхность.
На территорию другой шахты попали еще две авиабомбы. Два человека погибли, трое – ранены. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование.
Полиция проводит следственные действия, возбуждено уголовное производство.
Зеленский вручил Героям Украины квартиры
21 декабря президент вручил сертификаты на квартиру Героям Украины и семьям погибших Героев.
Зеленский подчеркнул, что благодарность государства к защитникам должна быть конкретной.
В Минобороны уточнили заявление Умерова об освобождении Крыма
Таблоид Bild со ссылкой на Умерова заявило, что якобы министр обороны Украины подчеркнул, что Крым 100% будет освобожден, и что якобы это произойдет в 2024 году.
Спикер Минобороны Павлюк уточнил, что Умеров такого не говорил. Он действительно выразил уверенность, что Крым 100 уволят, однако не говорил, что это произойдет в следующем году.
Малюк пообещал сюрпризы для окупантов в 2024 году
Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы везде найдем врага,
– отметил глава СБУ Василий Малюк.
Также он намекнул, что в приоритете будут целые материально-техническое обеспечение и военные средства на оккупированной территории Украины.
"Хлопок" на оккупированных территориях
Во временно оккупированных Донецке, Токмаке и Керчи раздался взрыв. Известно, что в Донецке горел корпус университета, где базировались оккупанты. В Крыму тем временем перекрыли движение по Керченскому мосту.
В Минобороны уточнили заявление Умерова о мобилизации мужчин
Сегодня немецкие СМИ подавали заявление министра Умерова о намерении мобилизации мужчин из-за границы.
Welt писал, что в интервью ряду СМИ Умеров заявил – украинцев призывного возраста в Германии и других странах нужно попросить явиться в призывные пункты. Также он вроде бы говорил о "приглашении" и о последствиях для тех, кто не придет.
Между тем в комментарии "Бабелю" спикер Минобороны сказал, что министр говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно присоединиться к войску. Спикер добавил – обсуждений механизма призыва из-за границы в повестке дня нет.
В сети распространяют, что дети Умерова – граждане США: что говорят в Минобороны
В медиапространстве распространили информацию, что дети министра обороны Украины Рустема Умерова имеют гражданство США. В Министерстве обороны прокомментировали ситуацию.
В частности, в оборонном ведомстве эту информацию окрестили фейком. 24 Канал рассказывает, что произошло.
В Минобороны заявили, что дети министра являются исключительно гражданами Украины. Местом выдачи документов указано США, поскольку они получили новые украинские документы в посольстве Украины в Штатах.
В Украине легализовали медицинский каннабис
Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала за легализацию медицинского каннабиса, это позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования.
За поддержку этой инициативы проголосовали 248 избранников. Закон вступит в силу через полгода после опубликования. Это будет примерно второе полугодие 2024 года.
После падения обломков дрона обесточивалась воздушная линия на Полтавщине
В Полтавской области в результате падения обломков дронов накануне без тока осталась воздушная линия на 35 киловатт. В Министерстве энергетики рассказали, удалось ли стабилизировать ситуацию.
В ведомстве заверили, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Власти не планируют применять плановые отключения света.
Умеров уверен, что Украина вернет Крым в 2024 году
Министр обороны Рустем Умеров уверен, что Украина сможет освободить временно оккупированный Крым из рук захватчиков уже в следующем году.
По его словам, он "уверен на 100%", ведь это стратегическая цель Украины.
Министр обороны также подчеркнул, что не сомневается в продолжении поддержки США.
В Украине сформировали новые мобильные группы ПВО
Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о создании новых мобильных групп. В Северной операционной зоне они защищают украинское небо не только на суше, но и воде.
По словам Наева, у мобильных огневых групп есть одна задача – не допустить пролета враждебных БпЛА из-за своей зоны ответственности. В то же время военные моряки уверяют, что у вражеских беспилотников все меньше шансов добиваться определенных целей.
В Саратове подожгли музей "СВО".
Украина получила 950 миллионов долларов от Японии: на что пойдут деньги
Государственный бюджет Украины получил около 950 млн. долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.
Россия впервые за долгое время выводила в Черное море ракетоноситель
Накануне российские оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель. Это произошло впервые за последние три недели.
Пресс-секретарь объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга пояснила, что оккупанты не могут свободно прогуливаться по акватории Черного моря, в частности, и в северо-западной части. Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты предпочитают больше находиться ближе к бухте Новороссийска.
Россия атаковала "Шахедами" гражданское предприятие в Киевской области
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что ночью враг совершил атаку ударными БПЛА по Киевской области. Из-за падения обломков дрона на гражданском предприятии возник пожар.
Известно, что в здании выбиты окна и повреждены стены. Также пострадали 2 складских помещения, которые расположены рядом. Повреждены 8 автомобилей.
По оперативной информации, жертв и пострадавших нет.
В Херсонской области ВСУ продолжают расширять плацдарм
Украинские военные продолжают постоянно защищать нашу страну и вытеснять оккупанта с занятых территорий. В частности, на левом берегу Херсона продолжается успешная работа по расширению плацдарма.
Россияне стремятся выбить ВСУ с этой территории и активно прибегают к штурмам позиций – неудачно.
Обновленная статистика потерь врага
Кремль не отказался от своих планов захвата, однако ВСУ сдерживают врага. В частности, только за последние сутки наши военные уничтожили на фронте 1080 единиц личного состава окупантов.
Какие потери врага в технике
- танков – 5828 (+14);
- боевых бронированных машин – 10 825 (+31);
- артиллерийских систем – 8226 (+20);
- РСЗО – 932 (+4);
- средства ПВО – 611 (+0);
- самолетов/aircraft – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6342 (+26);
- крылатые ракеты – 1613 (+1);
- корабли/катера – 22 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 919 (+48);
- специальная техника – 1208 (+5).
в ISW заметили определенный раскол между Путиным и патриархом Кириллом
В ISW уверены, что заявления Кирилла контрастируют с последними попытками Путина представить себя как центристскую фигуру и восстановить концепцию "русского мира". Ведь на днях глава Кремля упростил получение русского гражданства гражданами Беларуси, Казахстана и Молдовы.
Они вспомнили, что Кирилл во время московского епархиального собрания 20 декабря:
- обвинил мигрантов в том, что они все больше угрожают межрелигиозному и межнациональному миру в России, отказываясь интегрироваться в российское общество и создавая преступные и экстремистские организации;
- заявил, что жизнь этнически россиян "коренного населения" почти невыносима в некоторых регионах, включая Москву.
Если такие тенденции сохранятся, то русские православные люди "потеряют себя, потеряют Россию,
– заявил Кирилл.
Северная Корея передала России более тысячи контейнеров с боеприпасами
Посол США при НАТО Джулиан Смит во время брифинга рассказал, что у США есть информация, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами. Это подтверждено спутниковыми снимками.
Она также сообщила о наличии спутниковых снимков, на которых видны перемещения этих контейнеров из Северной Кореи в Россию на грузовых судах.
Ситуация на фронте
На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.
На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Гуменюк рассказала детали ночной атаки "Шахедами"
Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в Николаевской области плодотворно работали силы нашей противовоздушной обороны. По предварительным данным, там уничтожили 13 "Шахедов".
Она также отметила, что боевая работа продолжалась около 7 часов.
Что происходит на Херсонщине
За минувшие сутки противник совершил 131 обстрел, выпустив 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов.
Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.
Ситуация на Днепропетровщине
Вчера вечером враг обстрелял из артиллерии Никополь. Выпустили по городу более полудесятка снарядов.
Поврежден частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередачи и газопровод.
Продолжаются позиционные бои вдоль всей линии столкновения – ISW
Бои идут вдоль всей линии фронта.
Российские войска совершили подтвержденное продвижение к северу от Бахмута, пишут аналитики Института изучения войны.
Вооружение, с которого массированно атаковали Херсон, уничтожено
Об успешной работе ВСУ в эфире телемарафона рассказала спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что установки, которыми накануне избивали по Херсону, превратили в металлолом.
Путин уже проиграл войну, а украинцы сделали невозможное, – Блинкен
Как отметил Энтони Блинкен, Владимир Путин проиграл войну против Украины. А все потому, что ему не удалось добиться своей основной цели. Речь идет о истирании с лица земли нашего государства, а также его поглощении Россией. Он подчеркнул, что украинцы смогли сделать невозможное. Мы устояли против одной из самых больших армий во всем мире.
Энтони Блинкен подчеркнул, что США прилагают усилия, чтобы помощи Украине "встать на ноги" в ряде вопросов. В частности, демократии, армии и экономики.
Госдеп отметил, что Украина уже активно получает инвестиции, и что налогооблагаемая база растет. И что Украина все больше может платить за себя.
Орбан снова жалуется из-за подготовки Украины к вступлению в ЕС
Виктор Орбан дал интервью. В нем он жаловался на будущее вступление Украины в ЕС. Мол, это отнимет у Венгрии все европейские деньги.
По словам Виктора Орбана, Венгрия сталкивается с тремя проблемами одновременно. Речь идет о российско-украинской войне, росте угрозы терроризма из-за перевернувшегося в Европу войны в Израиле, а также развития миграционной ситуации.
Виктор Орбан заявил, что никогда такого не было, чтобы страна в состоянии войны стремилась стать частью Евросоюза. Он также добавил, что непонятно, вернет ли вступление Украины в ЕС нашей стране территории, которые находятся под российской оккупацией.
Он сказал, что если Украину примут в Евросоюз, то вся помощь, которую оказывают другим странам, в частности Венгрии, была бы передана нам.