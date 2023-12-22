21:08, 21 декабря

Администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками по использованию российских активов для помощи Украине. В общей сложности речь идет о более чем 300 миллиардах долларов. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты отмечают, что Белый дом якобы давит на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы они разработали стратегию ко второй годовщине полномасштабного вторжения.