06:12, 21 грудня

Як зазначив Ентоні Блінкен, Владімір Путін програв війну проти України. А все тому, що йому не вдалося досягнути своєї основної мети. Мовиться про стирання з лиця землі нашої держави, а також її поглинання Росією. Він наголосив, що українці змогли зробити неможливе. Ми встояли проти однієї з найбільших армій у всьому світі.

Ентоні Блінкен підкреслив, що США докладають зусиль, щоб допомоги Україні "стати на ноги" у низці питань. Зокрема, демократії, армії й економіки.

Держдеп зазначив, що Україна вже активно отримує інвестиції, і що база оподаткування зростає. І що "Україна все більше може платити за себе".