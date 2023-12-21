Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 666 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Тривають позиційні бої вздовж всієї лінії зіткнення, – ISW
Бої точаться вздовж всієї лінії фронту.
Російські війська здійснили підтверджене просування на північ від Бахмута, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
Озброєння, з якого масовано атакували Херсон, знищене
Про успішну роботу ЗСУ в ефірі телемарафону розповіла речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що установки, якими напередодні били по Херсону, перетворили на брухт.
Путін уже програв війну, а українці зробили неможливе, – Блінкен
Як зазначив Ентоні Блінкен, Владімір Путін програв війну проти України. А все тому, що йому не вдалося досягнути своєї основної мети. Мовиться про стирання з лиця землі нашої держави, а також її поглинання Росією. Він наголосив, що українці змогли зробити неможливе. Ми встояли проти однієї з найбільших армій у всьому світі.
Ентоні Блінкен підкреслив, що США докладають зусиль, щоб допомоги Україні "стати на ноги" у низці питань. Зокрема, демократії, армії й економіки.
Держдеп зазначив, що Україна вже активно отримує інвестиції, і що база оподаткування зростає. І що "Україна все більше може платити за себе".
Орбан знову бідкається через підготовку України до вступу в ЄС
Віктор Орбан дав інтерв'ю. В ньому він бідкався на майбутній вступ України до ЄС. Мовляв, це забере в Угорщини всі європейські гроші.
За словами Віктора Орбана, Угорщина стикається з трьома проблемами одночасно. Мовиться про російсько-українську війну, ріст загрози тероризму через війну в Ізраїлі, який перекинувся в Європу, а також розвиток міграційної ситуації.
Віктор Орбан заявив, що ще ніколи такого не було, щоб країна у стані війни прагнула стати частиною Євросоюзу. Він також додав, що не зрозуміло, чи вступ України до ЄС поверне нашій країні території, які наразі перебувають під російською окупацією.
Він сказав, що, якщо Україну приймуть до Євросоюзу, то вся допомога, яку надають іншим країнам, зокрема, Угорщині, була б передана нам.