Россия теряет в преступной полномасштабной войне против Украины не только корабли, но и личный состав. Украинские защитники уничтожили 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота России.

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Помогла слаженная работа

К слову, оккупанты не пережили первой попытки штурма позиций наших воинов. Успех сделки обеспечил то, что несколько наших подразделений работали вместе.

В частности, говорится об аэроразведке, экипажах FPV-дронов РУБпАК "Совы", 36 бригаде морской пехоты, "Курьерах апостола Петра", черном батальоне николаевских морпехов, 501 отдельном батальоне сумм морской пехоты и боевых подразделений.

Россия несет колоссальные потери, однако это не мешает ей продолжать пытаться захватить наши территории.

Слаженная работа наших защитников: смотрите видео

Потери врага: обновленная статистика

За минувшие сутки, 27 декабря, украинские воины уничтожили 900 окупантов. Стоит отметить, что все цифры неточные, ведь продолжаются боевые действия.

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла:

  • личного состава – около 356 670 (920) человек;
  • танков – 5940 (+27);
  • боевых бронированных машин – 11 015 (+42);
  • артиллерийских систем – 8391 (+15);
  • РСЗО – 935 (+1);
  • средства ПВО – 617 (+1);
  • самолетов – 329 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 6503 (+32);
  • крылатые ракеты – 1620 (+0);
  • корабли/катера – 23 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11180 (+40);