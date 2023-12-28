Россия теряет в преступной полномасштабной войне против Украины не только корабли, но и личный состав. Украинские защитники уничтожили 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота России.

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Помогла слаженная работа

К слову, оккупанты не пережили первой попытки штурма позиций наших воинов. Успех сделки обеспечил то, что несколько наших подразделений работали вместе.

В частности, говорится об аэроразведке, экипажах FPV-дронов РУБпАК "Совы", 36 бригаде морской пехоты, "Курьерах апостола Петра", черном батальоне николаевских морпехов, 501 отдельном батальоне сумм морской пехоты и боевых подразделений.

Россия несет колоссальные потери, однако это не мешает ей продолжать пытаться захватить наши территории.

Слаженная работа наших защитников: смотрите видео

Потери врага: обновленная статистика

За минувшие сутки, 27 декабря, украинские воины уничтожили 900 окупантов. Стоит отметить, что все цифры неточные, ведь продолжаются боевые действия.

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла: