Росія втрачає у злочинній повномасштабній війні проти України не тільки кораблі, а й особовий склад. Українські захисники знищили 810 бригаду морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

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Допомогла злагоджена робота

До слова, окупанти не пережили першої спроби штурму позицій наших воїнів. Успіх операції забезпечило те, що кілька наших підрозділів працювали разом.

Зокрема, мовиться про аеророзвідку, екіпажі FPV-дронів РУБпАК "Сови", 36 бригаду морської піхоти, "Курʼєрів апостола Петра", чорний батальйон миколаївських морпіхів, 501 окремий батальйон морської піхоти та бойових побратимів суміжних підрозділів.

Росія зазнає колосальних втрат, однак це не заважає їй продовжувати намагатись захопити наші території.

Злагоджена робота наших захисників: дивіться відео

Втрати ворога: оновлена статистика

За минулу добу, 27 грудня, українські воїни знищили 900 окупантів. Варто зазначити, що всі цифри є неточними, адже тривають бойові дії.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила: