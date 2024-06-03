По информации украинского оборонного ведомства, наши военные ликвидировали в мае 38 940 российских оккупантов. Это самый большой показатель за месяц.
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Месячный рекорд
Украинские военные уничтожили в мае рекордное количество оккупантов.
38 940 – потери российских военных в мае 2024 года,
– говорится в сообщении.
Однако это не единственный рекорд, который установили в мае наши защитники. Также было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. Это самые большие потери для российской артиллерии за два года войны.
Кроме этого, в мае украинские защитники уничтожили 860 БМП. Это второй лучший результат с начала полномасштабного вторжения. Большее количество БМП было уничтожено только в марте 2022 года.
Потери врага на 3 июня 2024 года
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1270 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили почти две сотни единиц вражеской техники. Общие потери России на утро 3 июня уже превысили 511 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более 72 тысяч единиц техники.
Потери России на 3 июня
- Личного состава – около 511 130 (+1270),
- танков – 7779 (+14),
- боевых бронированных машин – 15 002 (+22),
- артиллерийских систем – 13280 (+47),
- РСЗВ – 1090 (+1),
- средств ПВО – 824 (+3),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10739 (+40),
- крылатых ракет – 2268 (+0),
- кораблей/катеров – 27 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18159 (+67),
- специальной техники – 2199 (+4).