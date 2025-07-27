Новые правила в России позволяют подросткам обойти срочную военную службу и сразу заключить контракт с армией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как 18-летние россияне попадают на фронт?

Россиянин Александр Петлинский поступил на службу в армию через 2 недели после своего 18-летия. Он погиб в Украине всего через 20 дней.

Его тетя Екатерина рассказала, что парень мечтал о карьере врача и получил место в медицинском колледже в Челябинске.

Но, по словам женщины, его мечты изменились с началом войны, которую в России назвали "специальная военная операция". С тех пор Саша хотел на него попасть.

Россия смогла избежать мобилизации, предлагая выгодные условия службы своим гражданам, особенно в бедных регионах. Для того, чтобы поступить на контрактную службу, нужно было иметь 3 месяца срочной службы, но эту норму незаметно отменили в 2023 году.

Российская система образования только побуждает подростков к службе. С начала войны законом школы обязали проводить специальные занятия, посвященные "сво". Солдаты, которые возвращаются с фронта, посещают школы, чтобы рассказать о своем опыте, детей учат изготавливать камуфляжные сетки и окопные свечи, учеников детских садов поощряют отправлять письма и рисунки на передовую.

1 сентября 2024 года, в учебную программу был введен новый предмет – "Основы безопасности и защиты Отечества".

Во многих регионах военные вербовщики теперь посещают уроки карьеры в школах и техникумах, рассказывая молодым людям, как записаться на контрактную службу после окончания учебы.

Мать Александра сказала, что "как гражданка Российской Федерации гордится своим сыном". Но как мать – "не может справиться с этой потерей". Больше она этот вопрос не комментировала. В то же время его подруга Анастасия сказала, что такие случаи являются для нее "очень болезненной темой".

Они молодые и наивные, и они так многого не понимают. Они просто не осознают полной ответственности за то, что делают,

– говорит она.

Виталий Иванов вырос в маленькой деревне в Сибири и бросил колледж, где учился на механика. Он имел проблемы с полицией, а когда его обвинили в ограблении небольшого магазина в ноябре 2024 года, он пожаловался матери и девушке, что его избили, чтобы заставить признаться.

Его товарищ Михаил рассказал, что Виталий всегда планировал пройти военную службу, а потом пойти работать строителем дорог в Казани.

Но он подписал с армией именно контракт. Семья не исключает, что это полиция его заставила. Потом он позвонил семье с новостью, что едет на "сво" – воевать против Украины.

Он добрался фронта примерно в то же время, что и вышеупомянутый Александр. 5 февраля он отправился на свое первое и последнее боевое задание. Перед этим он звонил семье. Впрочем, его родных сообщили о гибели парня только через месяц.

Сколько 18-летних россиян погибло в Украине?

BBC и издание "Медиазона" подтвердили имена 245 18-летних контрактников, которые погибли на войне в Украине с апреля 2025 года. Именно тогда правила контрактной службы были ослаблены.

Все они были зачислены как контрактники, и, судя по опубликованным некрологам, большинство вступили в вооруженные силы добровольно.

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибло по меньшей мере 2812 российских мужчин в возрасте 18 – 20 лет.

Обратите внимание! Эти цифры основаны на открытых данных – некрологах, сообщениях родных или официальных данных. Далеко не все случаи гибели военных в России сообщаются публично, поэтому реальные цифры потерь будут выше.

BBC установила имена 120 343 российских солдат, погибших во время полномасштабной войны. Военные эксперты оценивают, что это составляет 45 – 65% от реального количества погибших, что равняется от 185 143 до 267 500 погибших.