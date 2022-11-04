Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, такие потери среди оккупантов сейчас вполне логичны, ведь они начинают загонять на фронт мобилизованных.

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Стоят, как бараны, и ждут прилетов

Как отмечает Ступак, все эти партии российских мобилизованных еще вообще не обстреляны и многие полностью без опыта. У них нет страха перед войной. Они до сих пор воспринимают боевые действия в Украине как своеобразное сафари, где можно пострелять, заработать денег и привезти условный унитаз.

Есть много видео, когда они стоят прямо в поле. Стоят как бараны. Шлемов нет, броников нет, техники нет. Их отправили стоять. Наши вычисляют таких отчаяний и отправляют по ним артиллерийский залп. Так и скашивает их десятками,

– отметил Ступак.

Была информация, что порой оккупанты ставят заградительные отряды или же минируют территорию прямо по позициям. Все это делают, чтобы толпы "мобиков" не убегали из своих окопов.

Вот почему вполне логично, что сейчас потери среди российских оккупантов серьезно выросли. После того как украинские военные перекосят очередную партию "мобиков", россияне загоняют новые группы.

Ступак объяснил, почему потери оккупантов так сильно выросли: смотрите видео

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 74 840 личного состава. За минувшие сутки, 3 ноября, украинские военные отправили на "концерт к Кобзону" 840 врагов.

Кроме того, ВСУ уже уничтожили 2750 танков, 5580 боевых бронированных машин, 1772 артиллерийские системы, 391 реактивную систему залпового огня, 201 средство ПВО, 277 самолетов, 258 вертолетов и т.д. Больше статистики читайте по ссылке.