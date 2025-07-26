Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Какие потери россиян на фронте?

Александр Сырский принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

По его словам, самыми горячими направлениями фронта остаются Покровский, Новопавловский, Северо-Слобожанский, Добропольский и Лиманский.

Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" Россия платит максимальную цену – около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в сложных обстоятельствах,

– сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Сырский добавил, что операции Украины на территории страны-агрессора продолжаются.

Еще одной темой на заседании Ставки стал вопрос усиления устойчивости обороны и, в частности, направление беспилотных систем и дронов-перехватчиков. По словам Сырского, сейчас армия нуждается в большем количестве БпЛА, чтобы сохранять жизнь военнослужащих и гражданских в тылу.

К слову, ранее Александр Сырский заявлял, что россияне мобилизовали максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов. По его словам, союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед украинской армией.