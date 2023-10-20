Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он подробнее рассказал о потерях российского войска на Таврическом направлении.

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Оккупанты несут колоссальные потери

Более 200 единиц поврежденной и уничтоженной вражеской техники в сутки. Общие потери оккупантов на Таврическом направлении в живой силе – 1 051 человек. Боевые действия продолжаются,

– подчеркнул Тарнавский.

По словам Тарнавского, оккупанты нанесли 1 ракетный, 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировали 43 боевых столкновения. Также российские захватчики совершили 859 артиллерийских обстрелов.

Он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" за сутки выполнили 1 500 огневых задач. В результате потери врага пополнились на 1051 бойца, а еще двое попали в плен.

Если говорить о потерях врага в технике, то у оккупантов стало на 143 единицы меньше. Речь идет о 31 танке, 74 ББМ, 6 артиллерийских системах, 3 РСЗО, 18 БПЛА и 10 единицах автомобильной техники. А еще у российских захватчиков стало на один склад с боеприпасами меньше. Кроме того, повреждения получили 63 единицы техники врага, в том числе 20 танков.

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