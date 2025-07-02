Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на фото местных жителей в соцсетях. Из-за детонации на складе возник масштабный пожар, что значительно ослабляет логистические возможности врага в регионе.

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В Харцызске попали в большой склад боеприпасов оккупантов

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрея Коваленко, удар пришелся на склад боекомплектов, расположенный на временно оккупированной территории города Харцызск, что в Донецкой области. Из-за взрывов возник сильный пожар, а также возможны значительные повреждения инфраструктуры склада.

Это может существенно осложнить обеспечение боеприпасами российских сил в регионе, ведь Харцызск является важным логистическим узлом на оккупированной территории. Подробности пока уточняются, а украинские военные следят за развитием ситуации.

К слову, 1 июля СБУ атаковала российский завод "Купол" в Ижевске, повредив 4 цеха по производству военных БпЛА.

Работа предприятия остановлена; это уже вторая дроновая атака на него с начала полномасштабной войны.