Про це розповідає 24 Канал з посиланням на фото місцевих мешканців у соцмережах. Через детонацію на складі виникла масштабна пожежа, що значно послаблює логістичні можливості ворога в регіоні.

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У Харцизьку влучили в великий склад боєприпасів окупантів

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрія Коваленка, удар припав на склад боєкомплектів, розташований на тимчасово окупованій території міста Харцизьк, що на Донеччині. Через вибухи виникла сильна пожежа, а також можливі значні пошкодження інфраструктури складу.

Це може суттєво ускладнити забезпечення боєприпасами російських сил у регіоні, адже Харцизьк є важливим логістичним вузлом на окупованій території. Подробиці поки уточнюються, а українські військові стежать за розвитком ситуації.

До слова, 1 липня СБУ атакувала російський завод "Купол" в Іжевську, пошкодивши 4 цехи з виробництва військових БпЛА.

Роботу підприємства зупинено; це вже друга дронова атака на нього від початку повномасштабної війни.