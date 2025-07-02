Зокрема, нещодавно оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили результативний наліт на ворожу позицію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ.

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Як українським військовим вдалося здійснити наліт на позицію росіян

У Силах спеціальних операцій кажуть, що в результаті нальоту на російську позицію вдалося знищити 4 військовослужбовців армії Росії. Окрім цього, ще одного взяли в полон.

Воїни ССО ліквідували чотирьох росіян: відео Сил спеціальних операцій

(Увага! У відео присутня нецензурна лексика, 18+)

Оператори проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування ворога. Оперативно оцінивши тактичну обстановку був здійснений успішний наліт,

– кажуть у ССО.

Там додають, що після обшуку тіл противника, оператори ССО провели допит та радіоперехоплення.

До слова, раніше росіяни також намагалися штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. 6 рейнджерів ССО здійснили наліт на російську групу та запропонували їй здатися. Українці гарантували окупантам збереження життя, медичну допомогу, їжу та воду. Проте вони відмовилися.

Рейнджери розпочали спеціальні дії та завдяки злагодженій бойовій роботі знищили чотирьох ворогів та ще одного змусили здатися в полон.