23 000 оккупантов и тысячи единиц техники: российские оккупанты продолжают нести потери
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины не устают бить российских захватчиков на нашей земле и наносить им серьезные потери. На 29 апреля общие потери врага уже составляют 23 000 человек.
Генштаб объясняет, что такие цифры не являются окончательными. Ведь боевые действия очень интенсивные, из-за чего считать уничтоженных врагов становится сложно.
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Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 23 000 человек;
- танков – 986 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 418 единиц;
- артиллерийских систем – 435 единиц;
- РСЗО – 151 единица;
- средств ПВО – 73 единицы;
- самолетов – 189 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники – 1 695 единиц;
- кораблей / катеров – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 единиц;
- специальной техники – 37 единиц;
- пусковых установок ОТРК / ТРК – 4 единицы.
За минувшие сутки украинским войскам удалось ликвидировать около 200 оккупантов, уничтожить 16 танков, 29 бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 2 самолета, 7 автомобилей и 14 беспилотников.
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