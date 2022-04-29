23 000 оккупантов и тысячи единиц техники: российские оккупанты продолжают нести потери

Украинские воины не устают бить российских захватчиков на нашей земле и наносить им серьезные потери. На 29 апреля общие потери врага уже составляют 23 000 человек.

Генштаб объясняет, что такие цифры не являются окончательными. Ведь боевые действия очень интенсивные, из-за чего считать уничтоженных врагов становится сложно.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 23 000 человек;

танков – 986 единиц;

боевых бронированных машин – 2 418 единиц;

артиллерийских систем – 435 единиц;

РСЗО – 151 единица;

средств ПВО – 73 единицы;

самолетов – 189 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1 695 единиц;

кораблей / катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 единиц;

специальной техники – 37 единиц;

пусковых установок ОТРК / ТРК – 4 единицы.

За минувшие сутки украинским войскам удалось ликвидировать около 200 оккупантов, уничтожить 16 танков, 29 бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 2 самолета, 7 автомобилей и 14 беспилотников.

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