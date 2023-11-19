Среди этих окупантов: бывший "мент" из Курганской области, капитан армии из-под Пензы и молодой лейтенант из Псковщины. Более подробную информацию о них нашел блоггер Necro Mancer.

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Что известно о ликвидированных военных преступниках

Отставной подполковник полиции Башкинов Сергей Петрович 1963 рождения из курганского села Пионерское вызвался принять участие в войне и отправился в Украину в звании младшего сержанта. Он был старшим стрелком мотострелковой роты. Его ликвидировали еще 8 октября 2023, однако в России похоронили его только недавно.

45-летний капитан ВС России Андрей Жилкин, который "защищал свою землю" в Украине, вернулся домой в пакете. Там 5 ноября он превратился в "груз 200" – его смерть подтвердили только знакомые, являющиеся ярыми сторонниками войны. !его похоронили в селе Колемас Пензенской области.

Лейтенант Владислав Макаров из Невеля Псковской области был самым молодым из трех оккупантов. Местные власти не стали рассказывать, как именно погиб "во время исполнения воинского долга" этот военный преступник, но вспомнили, что в последние дни в крае похоронили пятерых участников путинской войны. Кроме Макарова, в Украине "демилитаризировались" также младшие сержанты Ален Гринцевич и Юрий Трофимов, рядовые Николай Сумбаев и Константин Карповский.

Российские журналисты не могут установить настоящие потери

К слову, журналисты российской газеты "Псковская губерния" по состоянию на 15 ноября официально установили имена только 335 жителей Псковской области, умерших на войне против Украины. Однако очевидно, что реальное количество таких оккупантов значительно выше.

Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1190 оккупантов. Общие потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 года возросли до 318 570.