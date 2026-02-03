Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Добрых россиян" стало больше: потери врага на фронте по состоянию на 3 февраля
3 февраля, 06:53
3

"Добрых россиян" стало больше: потери врага на фронте по состоянию на 3 февраля

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Потери личного состава России с начала вторжения составляют примерно 1 242 290 человек, из которых 760 потерь за последние сутки.
  • За последние сутки уничтожено 6 танков, 4 боевые бронированные машины, 53 артиллерийские системы и 1 171 беспилотник.

Несмотря на значительные потери личного состава и техники на фронте, российское командование продолжает бросать в бой большое количество военных, применяя тактику "мясных штурмов". За минувшие сутки потери российской армии выросли.

О потерях россиян за последние сутки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Сколько Россия потеряла на войне в Украине за последние сутки?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 242 290 (+760) человек;
  • танков – 11 633 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 985 (+4);
  • артиллерийских систем – 36 855 (+53);
  • РСЗО – 1 633 (+0);
  • средств ПВО – 1 292 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1 171);
  • крылатых ракет – 4 205 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 738 (+153);
  • специальной техники – 4 058 (+1).


Потери России по состоянию на 3 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие масштабные потери имел враг за последнее время?

  • 2 февраля украинские бойцы батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев атаковали тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк". Операция по поражению и уничтожению состоялась непосредственно на территории России, в Белгородской области.

  • Украинцы поразили ключевые военные цели на временно оккупированных территориях. Под поражение попали два командных пункта и склад с боеприпасами. Атаки были направлены на объекты в районе Кураховки Донецкой области, а также вблизи Успеновки и Гуляйполя в Запорожье.

  • Бойцы "Азова" уничтожили два российских беспилотника Merlin-VR с помощью FPV-дронов. Стоимость уничтоженных беспилотников оценивается в 600 тысяч долларов, и они являются одними из самых дорогих в российской армии.