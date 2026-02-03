"Добрых россиян" стало больше: потери врага на фронте по состоянию на 3 февраля
- Потери личного состава России с начала вторжения составляют примерно 1 242 290 человек, из которых 760 потерь за последние сутки.
- За последние сутки уничтожено 6 танков, 4 боевые бронированные машины, 53 артиллерийские системы и 1 171 беспилотник.
Несмотря на значительные потери личного состава и техники на фронте, российское командование продолжает бросать в бой большое количество военных, применяя тактику "мясных штурмов". За минувшие сутки потери российской армии выросли.
О потерях россиян за последние сутки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сколько Россия потеряла на войне в Украине за последние сутки?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 242 290 (+760) человек;
- танков – 11 633 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 985 (+4);
- артиллерийских систем – 36 855 (+53);
- РСЗО – 1 633 (+0);
- средств ПВО – 1 292 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1 171);
- крылатых ракет – 4 205 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 738 (+153);
- специальной техники – 4 058 (+1).
Потери России по состоянию на 3 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие масштабные потери имел враг за последнее время?
2 февраля украинские бойцы батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев атаковали тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк". Операция по поражению и уничтожению состоялась непосредственно на территории России, в Белгородской области.
Украинцы поразили ключевые военные цели на временно оккупированных территориях. Под поражение попали два командных пункта и склад с боеприпасами. Атаки были направлены на объекты в районе Кураховки Донецкой области, а также вблизи Успеновки и Гуляйполя в Запорожье.
Бойцы "Азова" уничтожили два российских беспилотника Merlin-VR с помощью FPV-дронов. Стоимость уничтоженных беспилотников оценивается в 600 тысяч долларов, и они являются одними из самых дорогих в российской армии.