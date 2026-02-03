"Добрых россиян" стало больше: потери врага на фронте по состоянию на 3 февраля

О потерях россиян за последние сутки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:



Потери России по состоянию на 3 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

2 февраля украинские бойцы батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев атаковали тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк". Операция по поражению и уничтожению состоялась непосредственно на территории России, в Белгородской области.

Украинцы поразили ключевые военные цели на временно оккупированных территориях. Под поражение попали два командных пункта и склад с боеприпасами. Атаки были направлены на объекты в районе Кураховки Донецкой области, а также вблизи Успеновки и Гуляйполя в Запорожье.