Про втрати росіян за останню добу повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Скільки Росія втратила на війні в Україні за останню добу?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб;
  • танків – 11 633 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 985 (+4);
  • артилерійських систем – 36 855 (+53);
  • РСЗВ – 1 633 (+0);
  • засобів ППО – 1 292 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171);
  • крилатих ракет – 4 205 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 738 (+153);
  • спеціальної техніки – 4 058 (+1).

Втрати Росії станом на 3 лютого 2026
Втрати Росії станом на 3 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які масштабні втрати мав ворог за останній час?

  • 2 лютого українські бійці батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожці атакували важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". Операція з ураження та знищення відбулась безпосередньо на території Росії, у Бєлгородській області.

  • Українці уразили ключові військові цілі на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили два командні пункти та склад із боєприпасами. Атаки були спрямовані на об'єкти в районі Курахівки Донецької області, а також поблизу Успенівки й Гуляйполя на Запоріжжі.

  • Бійці "Азову" знищили два російські безпілотники Merlin-VR за допомогою FPV-дронів. Вартість знищених безпілотників оцінюється у 600 тисяч доларів, і вони є одними з найдорожчих у російській армії.