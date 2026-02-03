Про втрати росіян за останню добу повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Дивіться також Українські військові вперше на території Росії знищили систему ТОС-1А "Солнцепьок"

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:



Втрати Росії станом на 3 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

2 лютого українські бійці батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожці атакували важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". Операція з ураження та знищення відбулась безпосередньо на території Росії, у Бєлгородській області.

Українці уразили ключові військові цілі на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили два командні пункти та склад із боєприпасами. Атаки були спрямовані на об'єкти в районі Курахівки Донецької області, а також поблизу Успенівки й Гуляйполя на Запоріжжі.