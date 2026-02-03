Про втрати росіян за останню добу повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Скільки Росія втратила на війні в Україні за останню добу?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб;
- танків – 11 633 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 985 (+4);
- артилерійських систем – 36 855 (+53);
- РСЗВ – 1 633 (+0);
- засобів ППО – 1 292 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171);
- крилатих ракет – 4 205 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 738 (+153);
- спеціальної техніки – 4 058 (+1).
Втрати Росії станом на 3 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які масштабні втрати мав ворог за останній час?
2 лютого українські бійці батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожці атакували важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". Операція з ураження та знищення відбулась безпосередньо на території Росії, у Бєлгородській області.
Українці уразили ключові військові цілі на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили два командні пункти та склад із боєприпасами. Атаки були спрямовані на об'єкти в районі Курахівки Донецької області, а також поблизу Успенівки й Гуляйполя на Запоріжжі.
Бійці "Азову" знищили два російські безпілотники Merlin-VR за допомогою FPV-дронів. Вартість знищених безпілотників оцінюється у 600 тисяч доларів, і вони є одними з найдорожчих у російській армії.