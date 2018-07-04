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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Потери Нацполиции: Князев назвал количество погибших полицейских за последние три года

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Князев озвучил печальную статистику потерь Нацполиции со времени ее создания
Князев озвучил печальную статистику потерь Нацполиции со времени ее создания / Фото из открытых источников

С июля 2015 года, то есть со времени, когда была создана Национальная полиция, в Украине погибли 22 полицейских во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщил глава НПУ Сергей Князев во время торжеств по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной полиции Украины, передает УНН.

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Со времени создания полиции погибли 22 полицейских и 1343 были ранены,
– сказал он.

Глава ведомства также подчеркнул, что для становления Национальной полиции потребуется не менее 7 лет.

"Как свидетельствует опыт наших зарубежных коллег, для становления Национальной полиции необходимо 5-7 лет. Чтобы стать полицейским, нужно не только надеть форму, а надо иметь сердце и честь. В наших рядах каждый третий полицейский – участник АТО", – рассказал Князев.

Также, правоохранитель отметил, что главным остается то, чтобы "результаты работы не доставались безвозвратными потерями, а для этого надо не прекращать получать профессионализм".

Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Новости политики Сергей Князев
Источник: 24 Канал
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