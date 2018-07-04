Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции: что предусматривает документ
В среду, 4 июля, в Киеве Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины.
Глава государства подписал этот документ во время торжественной церемонии по случаю Дня Национальной полиции.
"Подписал важный закон "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины". Он определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования", – говорится в сообщении Порошенко в Twitter.
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Напомним, 15 марта 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции (№4670).
Источник: 24 канал
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