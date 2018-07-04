Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции: что предусматривает документ

В среду, 4 июля, в Киеве Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины.

Глава государства подписал этот документ во время торжественной церемонии по случаю Дня Национальной полиции.

"Подписал важный закон "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины". Он определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования", – говорится в сообщении Порошенко в Twitter.

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Підписав важливий закон «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України». Він визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

Напомним, 15 марта 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Дисциплинарном уставе Нацполиции (№4670).