Порошенко підписав закон про Дисциплінарний статут Нацполіції: що передбачає документ
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У середу, 4 липня, в Києві Президент України Петро Порошенко підписав закон про Дисциплінарний статут Національної поліції України.
Глава держави підписав цей документ під час урочистої церемонії з нагоди Дня Національної поліції.
"Підписав важливий закон "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України". Він визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження", – мовиться у повідомленні Порошенка у Twitter.
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Нагадаємо, 15 березня 2018 року Верховна Рада схвалила у другому читанні і в цілому закон про Дисциплінарний статут Нацполіції (№4670).
Джерело: 24 канал
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