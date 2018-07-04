Порошенко підписав закон про Дисциплінарний статут Нацполіції: що передбачає документ

У середу, 4 липня, в Києві Президент України Петро Порошенко підписав закон про Дисциплінарний статут Національної поліції України.

Глава держави підписав цей документ під час урочистої церемонії з нагоди Дня Національної поліції.

"Підписав важливий закон "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України". Він визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження", – мовиться у повідомленні Порошенка у Twitter.

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Підписав важливий закон «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України». Він визначає повноваження поліцейських та їх керівників, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

Нагадаємо, 15 березня 2018 року Верховна Рада схвалила у другому читанні і в цілому закон про Дисциплінарний статут Нацполіції (№4670).