Втрати Нацполіції: Князєв назвав кількість загиблих поліцейських за останні три роки

З липня 2015 року, тобто з часу коли була створена Національна поліція, в Україні загинуло 22 поліцейських під час виконання службових обов'язків.

Про це повідомив голова НПУ Сергій Князєв під час урочистостей з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної поліції України, передає УНН.

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З часу створення поліції загинуло 22 поліцейських та 1343 поранені,

– сказав він.

Очільник відомства також наголосив, що для становлення Національної поліції потрібно не менше 7 років.

"Як свідчить досвід наших закордонних колег, для становлення Національної поліції необхідно 5-7 років. Щоб стати поліцейським треба не тільки вдіти форму, а треба мати серце і честь. У наших рядах – кожний третій поліцейський учасник АТО", – розповів Князєв.

Також, правоохоронець зауважив, що головним залишається те, аби "результати роботи не доставалися безповоротними втратами, а для цього треба не припиняти набувати професіоналізму".