Потери СБУ во время войны на Донбассе: Грицак озвучил цифру
С начала боевых действий Служба безопасности Украины потеряла 26 своих сотрудников.
Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак во время прощания с погибшим в зоне проведения ООС в Луганской области полковником Русланом Муляром.
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"С начала боевых действий Служба безопасности Украины потеряла двадцать шесть сотрудников – героев, которые самоотверженно защищали родную землю от вражеского нашествия русских агрессоров", – сказал Грицак.
Напомним, 27 мая во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил группа работников СБУ попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих Центра спецопераций "Альфа" – Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, еще один был тяжело ранен.