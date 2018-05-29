Втрати СБУ під час війни на Донбасі: Грицак озвучив цифру

З початку бойових дій Служба безпеки України втратила 26 своїх співробітників.

Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак під час прощання із загиблим в зоні проведення ООС в Луганській області полковником Русланом Муляром.

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"З початку бойових дій Служба безпеки України втратила двадцять шість співробітників – героїв, що самовіддано боронили рідну землю від ворожої навали російських агресорів", – сказав Грицак.

Нагадаємо, 27 травня під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції Об’єднаних сил група працівників СБУ потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців Центру спецоперацій "Альфа" – Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов, ще один був важко поранений.